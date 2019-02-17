Жена Икарди высказалась о срыве трансфера форварда в "Реал" по ее вине

1 Теги интер миланмауро икардиреал мадрид

Жена Икарди высказалась о срыве трансфера форварда в "Реал" по ее вине

Ванда Нара, жена аргентинского нападающего "Интера" Мауро Икарди, прокомментировал информацию, что она виновата в срыве трансфера форварда в мадридский "Реал".

"Это полная ложь. Быть может, время покажет, что я была права. Как-то я сказала, что к Мауро был интерес со стороны другого итальянского топ-клуба. Тогда меня назвали лгуньей, но позже их спортивный директор признался в этом", – написала Нара в своем твиттере, но позже удалила запись.

Напомним, что 25-летний Икарди был лишен капитанской повязки из-за поведения своей жены. Контракт форварда с "Интером" истекает летом 2021 года. Сумма отступных в нем составляет 110 миллионов евро, но эта опция действительна только с 1 по 15 июля.

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Карыч
Карыч

Заебала эта дура со своим подкаблучником.

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