Жена Икарди высказалась о срыве трансфера форварда в "Реал" по ее вине
Ванда Нара, жена аргентинского нападающего "Интера" Мауро Икарди, прокомментировал информацию, что она виновата в срыве трансфера форварда в мадридский "Реал".
"Это полная ложь. Быть может, время покажет, что я была права. Как-то я сказала, что к Мауро был интерес со стороны другого итальянского топ-клуба. Тогда меня назвали лгуньей, но позже их спортивный директор признался в этом", – написала Нара в своем твиттере, но позже удалила запись.
Напомним, что 25-летний Икарди был лишен капитанской повязки из-за поведения своей жены. Контракт форварда с "Интером" истекает летом 2021 года. Сумма отступных в нем составляет 110 миллионов евро, но эта опция действительна только с 1 по 15 июля.
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|Команда
|М
|О
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|Барселона
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|Атлетико Мадрид
|24
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|3
|Реал Мадрид
|23
|45
|4
|Севилья
|23
|37
|5
|Хетафе
|24
|36
|6
|Алавес
|23
|35
|7
|Реал Сосьедад
|24
|34
|8
|Бетис
|23
|32
|9
|Валенсия
|23
|31
|10
|Эйбар
|24
|31
|11
|Леванте
|24
|30
|12
|Леганес
|24
|29
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|Эспаньол
|23
|28
|14
|Атлетик Бильбао
|23
|27
|15
|Реал Вальядолид
|24
|26
|16
|Сельта Виго
|24
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|Жирона
|23
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|Райо Вальекано
|24
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