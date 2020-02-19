Жена Икарди высказался о будущем футболиста

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Жена Икарди высказался о будущем футболиста

Агент и жена форварда ПСЖ Мауро Икарди Ванда Нара рассказала, что думает о будущем супруга.

Напомним, этим летом футболист перешел в парижский клуб из "Интера" на правах аренды. Ранее сообщалось, что в услугах Икарди заинтересован "Ювентус".

"Не знаю, перейдет ли Икарди в "Ювентус". Также я не знаю вернется ли он в Милан ли останется в Париже. В футболе никогда не знаешь наверняка.

Он сам примет решение, а я последую за ним. Я знаю, чего он хочет, и что сделает его счастливым", - передает слова Нары Football Italia.

Также в СМИ писали, что ПСЖ, возможно, не будет выкупать у "Интера" права на форварда.

В нынешнем розыгрыше Икарди забил 11 мячей в 18 матчах французской Лиги 1.

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