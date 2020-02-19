Жена Икарди высказался о будущем футболиста
Агент и жена форварда ПСЖ Мауро Икарди Ванда Нара рассказала, что думает о будущем супруга.
Напомним, этим летом футболист перешел в парижский клуб из "Интера" на правах аренды. Ранее сообщалось, что в услугах Икарди заинтересован "Ювентус".
"Не знаю, перейдет ли Икарди в "Ювентус". Также я не знаю вернется ли он в Милан ли останется в Париже. В футболе никогда не знаешь наверняка.
Он сам примет решение, а я последую за ним. Я знаю, чего он хочет, и что сделает его счастливым", - передает слова Нары Football Italia.
Также в СМИ писали, что ПСЖ, возможно, не будет выкупать у "Интера" права на форварда.
В нынешнем розыгрыше Икарди забил 11 мячей в 18 матчах французской Лиги 1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|24
|57
|2
|Лацио
|24
|56
|3
|Интер Милан
|24
|54
|4
|Аталанта
|24
|45
|5
|Рома
|24
|39
|6
|Хеллас Верона
|24
|35
|7
|Парма
|24
|35
|8
|Наполи
|24
|33
|9
|Болонья
|24
|33
|10
|Милан
|23
|32
|11
|Кальяри
|24
|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|24
|28
|14
|Торино
|23
|27
|15
|Удинезе
|24
|26
|16
|Лечче
|24
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|24
|22
|19
|Брешия
|24
|16
|20
|СПАЛ
|24
|15