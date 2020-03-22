Жена Икарди выставила фото с подписью: "Мечтаю, что все будет, как раньше"

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Жена Икарди выставила фото с подписью: "Мечтаю, что все будет, как раньше"

Агент и супруга форварда ПСЖ Мауро Икарди Ванда Нара в инстаграме выставила новую фотографию.

Под постом девушка написала: "Мечтаю, что все будет, как раньше".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soñando que todo vuelva a ser como antes

Публикация от Wanda nara (@wanda_icardi)

Напомним, во Франции, как и во всей Европе, были приостановлены первенства из-за угрозы распространения коронавируса.

Нара вместе с Икарди находятся на карантине.

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