Жена Икарди выставила фото с подписью: "Мечтаю, что все будет, как раньше"

Агент и супруга форварда ПСЖ Мауро Икарди Ванда Нара в инстаграме выставила новую фотографию.

Под постом девушка написала: "Мечтаю, что все будет, как раньше".

Напомним, во Франции, как и во всей Европе, были приостановлены первенства из-за угрозы распространения коронавируса.

Нара вместе с Икарди находятся на карантине.

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