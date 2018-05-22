Жена Икарди заявила об интересе топ-клубов к форварду

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Жена Икарди заявила об интересе топ-клубов к форварду
Ванда Нара, которая является женой и агентом нападающего "Интера" Мауро Икарди, заявила, что форвардом интересуются несколько клубов.

"Сразу несколько топ-клубов готовы заплатить за Икарди сумму отступных. Впрочем для нас все равно приоритетом является "Интер". В ближайшее время мы проведем переговоры с руководством клуба о новом контракте.

Меня бесит тот факт, что люди недооценивают Мауро, несмотря на интерес к нему со стороны грандов", - приводит слова Ванды Football Italia.

Напомним, что сумма отступных в контракте 25-летнего Икарди составляет 110 миллионов евро.

Не пропустите: "Интер" подготовил новый контракт для Икарди. | http://soccernews.ru

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