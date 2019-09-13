Жена Иммобиле танцем пытается отвлечь мужа от компьютерной игры

Жена форварда "Лацио" Чиро Иммобиле Джессика Мелена выставила в инстаграме видео, на котором она танцует вокруг футболиста. Об этом сообщает The Sun.

Отметим, что на ролик 29-летний футболист увлечен видеоигрой и старается не отвлекаться на танцующую рядом девушку.

По данным источника, Иммобиле увлекается компьютерными играми, а Мелена танцем пыталась высмеять его.

29-летний футболист выступает за "Лацио" с 2016 года. В воскресенье, 15 сентября, "Лацио" сыграет в гостях со СПАЛом в рамках 3-го тура Серии А.

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