Жена Карпина назвала самую невыносимую черту характера Валерия
Фото: инстаграм Дарьи Карпиной/Автор неизвестен
Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, назвала самую невыносимую черту характера своего мужа.
"Занудство, он может ходить и что-то гундеть: "Это не тут лежит и так далее". Причем будет три дня ходить, не замечать, а потом зацепиться. То ли настроение, то ли что еще. Ну такой ворчун. Я на это ему всегда говорю, что пора на работу, на сборы. Семью не надо тренировать", - приводит слова Карпиной "Матч ТВ".
Дарья и Валерий женаты с 2017 года. У них есть дочери Дарья и Александра. У обоих есть дети от предыдущих отношений. У Валерия - дочери Вероника, Мария и Валерия, у Дарьи - дочь Анита.
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