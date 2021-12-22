Жена Карпина назвала самую невыносимую черту характера Валерия

Фото: инстаграм Дарьи Карпиной/Автор неизвестен

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, назвала самую невыносимую черту характера своего мужа.

"Занудство, он может ходить и что-то гундеть: "Это не тут лежит и так далее". Причем будет три дня ходить, не замечать, а потом зацепиться. То ли настроение, то ли что еще. Ну такой ворчун. Я на это ему всегда говорю, что пора на работу, на сборы. Семью не надо тренировать", - приводит слова Карпиной "Матч ТВ".

Дарья и Валерий женаты с 2017 года. У них есть дочери Дарья и Александра. У обоих есть дети от предыдущих отношений. У Валерия - дочери Вероника, Мария и Валерия, у Дарьи - дочь Анита.

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