Жена Карпина оценила вероятность возвращения тренера в "Спартак"
Фото: инстаграм Дарьи Карпиной/Автор неизвестен
Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, не исключила вероятности возвращения ее мужа в московский "Спартака".
"У него нет какого-то зова души насчет «Спартака». Он не говорит о том, что хотел бы вернуться в "Спартак". Конечно, он очень ценит поддержку спартаковских болельщиков. Но такого, что вот он хочет вернуться в "Спартак".
Но он и не отрицает такой возможности. Он ни разу не говорил: "Нет, никогда не пойду в "Спартак"!" И никогда не говорил: "Пока Федун в «Спартаке", я туда не вернусь». Но все зависит от обстоятельств, от предложений. Это работа. Нет такого, что он обиделся на Федуна и больше не будет с ним никогда работать. Будет хорошее предложение, он, естественно, будет его рассматривать", - сказала Карпина в интервью ютуб-каналу "Betsafe Прибалтика".
Напомним, что Карпин выступал за "Спартак" в бытность футболистом, а также тренировал московский клуб с 2009 по 2014 годы. Под его руководством "красно-белые" дважды становились серебряными призерами Российской Премьер-Лиги.
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