Жена Карпина опубликовала фото в купальнике с Мальдивских островов
Фото: инстаграм Дарьи Карпиной/Автор неизвестен
Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, опубликовала фото в купальнике с Мальдивских островов.
"Не успели еще наступить холода, а уже тянет к теплому песку и летнему бризу. Кто-то планирует провести зимние каникулы по-летнему?" - написала Дарья в своем инстаграме.
Напомним, что сборная России проведет решающие матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Россияне сыграют со сборными Кипра (11 ноября, дома) и Хорватии (14 ноября, в гостях).
Не пропустите: Карпин отреагировал на отписку Дзюбы от инстаграма сборной России. | http://soccernews.ru
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