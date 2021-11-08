Жена Карпина опубликовала фото в купальнике с Мальдивских островов

Фото: инстаграм Дарьи Карпиной/Автор неизвестен

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, опубликовала фото в купальнике с Мальдивских островов.

"Не успели еще наступить холода, а уже тянет к теплому песку и летнему бризу. Кто-то планирует провести зимние каникулы по-летнему?" - написала Дарья в своем инстаграме.

Напомним, что сборная России проведет решающие матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Россияне сыграют со сборными Кипра (11 ноября, дома) и Хорватии (14 ноября, в гостях).

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