Жена Карпина опубликовала фотографию с дочерью Дашей

Супруга главного тренера "Ростова" Валерия Карпина Дарья в инстаграме опубликовала новое фото с дочерью Дашей.

"Моя булочка. Характер. Совсем не любит руки. Как кошка - иногда ластится по своей редчайшей инициативе, но несанкционированно взять и потискать - нереально. Но я всё равно ловлю и зацеловываю", - написала Дарья в соцсети.



Напомним, Даша Карпина родилась 4 сентября 2018 года. У специалиста есть ещё четыре дочери - Мария, Валерия, Александра и Вероника.

Из-за пандемии коронавируса сезон РПЛ приостановлен на неопределенный срок.

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