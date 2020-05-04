Жена Карпина опубликовала фотографию с дочерью Дашей

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Жена Карпина опубликовала фотографию с дочерью Дашей

Супруга главного тренера "Ростова" Валерия Карпина Дарья в инстаграме опубликовала новое фото с дочерью Дашей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Моя булочка ­ Характер ­ Совсем не любит руки Как кошка- иногда ластится по своей редчайшей инициативе, но несанкционированно взять и потискать - нереально ‍♀️ ­ Но я все равно ловлю и зацеловываю ­ #ростов #ростовнадону #фкростов #карпин #rostov #rostovondon #fcrostov #karpin #нарва #narva #eesti #estonia #эстония #маматроихдетей #motherhood #stayhome #stayathome #сидимдома #сидидома #карантин #quarantine #новорожденный #newborn

Публикация от Дарья Карпина (@dasha.karpina)

"Моя булочка. Характер. Совсем не любит руки. Как кошка - иногда ластится по своей редчайшей инициативе, но несанкционированно взять и потискать - нереально. Но я всё равно ловлю и зацеловываю", - написала Дарья в соцсети.

Напомним, Даша Карпина родилась 4 сентября 2018 года. У специалиста есть ещё четыре дочери - Мария, Валерия, Александра и Вероника.

Из-за пандемии коронавируса сезон РПЛ приостановлен на неопределенный срок.

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