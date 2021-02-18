Жена Карпина опубликовала фотосессию в пиджаке на голое тело

Дарья Карпина, супруга главного тренера "Ростова" Валерия Карпина, поделилась с подписчиками в инстаграме новыми снимками.

Девушка выложила чёрно-белые фотографии, на которых она позирует в пиджаке на голое тело.

"Столько классных снимков осталось с этой фотосессии, а я вам ничего не показала. Они необработанные совсем, но зато настоящие и живые. Многие близкие друзья сказали, что это моя лучшая фотосессия, что это мой самый реальный образ.

Хотя я считаю, что фотосессия - это искусство, поэтому оно имеет право не иметь ничего общего с реальностью...можно воплощаться в кого угодно, как роль в кино. У меня не очень с фантазией, но может у вас есть идеи, что можно ещё придумать? Какой образ, какие локации?" - написала Дарья в посте.

Напомним, Валерий и Дарья Карпины в браке с лета 2017 года. У них есть две совместные дочери.

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