Жена Карпина отреагировала на информацию о бойкоте "Ростовом" ближайшего матча РПЛ
Дарья Карпина, жена главного тренера "Ростова" Валерия Карпина, опровергла информацию о том, что ростовский клуб собирается бойкотировать матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с волгоградским "Ротором".
"Не слышала о таком, но уверена, это просто чьи-то эмоции, причем не из клуба. Это сразу автоматически поражение, кому станет лучше? Ничего уже не исправить, надо работать дальше", — написала Карпина в своем Instagram.
Ранее сообщалось, что ростовчане могут не приехать на матч из-за недовольства судейством в поединке 22-го тура с "Химками" (0:1).
Матч "Ротор" — "Ростов" состоится 17 марта, и начнется в 18.00 мск.
Не пропустите: Карпин отрицает наличие кризиса у "Ростова". | http://soccernews.ru
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