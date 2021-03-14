Жена Карпина отреагировала на информацию о бойкоте "Ростовом" ближайшего матча РПЛ

Дарья Карпина, жена главного тренера "Ростова" Валерия Карпина, опровергла информацию о том, что ростовский клуб собирается бойкотировать матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги с волгоградским "Ротором".

"Не слышала о таком, но уверена, это просто чьи-то эмоции, причем не из клуба. Это сразу автоматически поражение, кому станет лучше? Ничего уже не исправить, надо работать дальше", — написала Карпина в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что ростовчане могут не приехать на матч из-за недовольства судейством в поединке 22-го тура с "Химками" (0:1).

Матч "Ротор" — "Ростов" состоится 17 марта, и начнется в 18.00 мск.

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