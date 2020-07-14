Жена Карпина отреагировала на конфликт Валерия с главой РПЛ

Теги ростоввалерий карпинсергей прядкин

Жена Карпина отреагировала на конфликт Валерия с главой РПЛ

Дарья Карпина, жена главного тренера "Ростова" Валерия Карпина, поддержала супруга в его конфликте с президентом Российской Премьер-Лиги Сергеем Прядкиным.

"Даже если весь мир будет против моего мужчины, я буду молчать стоять за его спиной и тихо подавать ему патроны", — написала Карпина в сториз своей страницы в Instagram.

Карпин после матча 28-го тура РПЛ с "Оренбургом" (0:0) жестко раскритиковал чемпионат России. После этого Прядкин обвинил тренера в нанесении ущерба имиджу РПЛ. В ответ на это Карпин высмеял чиновника.

Напомним, что из-за вспышки коронавируса в команде "Ростов" был вынужден играть юношеским составом в матче Российской Премьер-Лиги с "Сочи". Встреча закончилась поражением ростовского клуба с рекордным счетом 1:10.

Не пропустите: Карпин высмеял президента РПЛ Прядкина. | http://soccernews.ru
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