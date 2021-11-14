Жена Карпина отреагировала на поражение сборной России в матче с Хорватией

Фото: инстаграм Дарьи Карпиной/Автор неизвестен

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, прокомментировала поражение россиян в матче 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с командой Хорватии (0:1).

"Так бывает... Переживем и это... Спасибо ваши сообщения со словами поддержки", — написала Карпина в сториз своей страницы в Instagram.

Таким образом, россияне не сумели завоевать прямую путевку на чемпионат мира в Катаре, но продолжат борьбу за попадание на мундиаль в стыковых матчах.

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