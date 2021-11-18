Жена Карпина показала встречу тренера сборной России с детьми

Фото инстаграм Валерия Карпина

Дарья Карпина, супруга наставника сборной России Валерия Карпина, выложила в инстаграме пост, посвящённый возвращению мужа из командировки в национальной команде.

"Папа дома. Девочки очень скучали. Наверное, именно так должно выглядеть "тёплое" видео в эти уже холодные деньки", - написала жена Карпина.

11 и 14 ноября российская сборная провела два матча в рамках квалификации ЧМ-2022 - сначала команда дома разгромила Кипр (6:0), а затем на выезде уступила Хорватии (0:1).

В итоге подопечные Карпина финишировали вторыми в отборочной группе и теперь будут бороться за путёвку на чемпионат мира через стыковые матчи.

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