Жена Карпина показала забавное фото новорожденной дочери

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Жена Карпина показала забавное фото новорожденной дочери

Жена главного тренера "Ростова" Валерия Карпина Дарья в инстаграме опубликовала забавное фото дочери.

"Да что же это творится вокруг?!" - подписала снимок женщина.

Отметим, что большинство подписчиков в комментариях пишут, что девочка очень похожа на отца.

Напомним, девочка родилась 4 апреля.

Ранее Карпин заявил, что будет предпринимать попытки завести сына.

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