Жена Карпина показала забавное фото новорожденной дочери

Жена главного тренера "Ростова" Валерия Карпина Дарья в инстаграме опубликовала забавное фото дочери.



"Да что же это творится вокруг?!" - подписала снимок женщина.

Отметим, что большинство подписчиков в комментариях пишут, что девочка очень похожа на отца.

Напомним, девочка родилась 4 апреля.

Ранее Карпин заявил, что будет предпринимать попытки завести сына.

А еще: Федун рассказал, почему не видит смысла доигрывать сезон без зрителей| http://soccernews.ru