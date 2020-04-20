Жена Карпина показала забавное фото новорожденной дочери
Жена главного тренера "Ростова" Валерия Карпина Дарья в инстаграме опубликовала забавное фото дочери.
"Да что же это творится вокруг?!" - подписала снимок женщина.
Отметим, что большинство подписчиков в комментариях пишут, что девочка очень похожа на отца.
Да что же это творится вокруг?! #ростов #ростовнадону #фкростов #карпин #rostov #rostovondon #fcrostov #karpin #нарва #narva #eesti #estonia #эстония #маматроихдетей #motherhood #stayhome #stayathome #сидимдома #сидидома #карантин #quarantine #новорожденный #newborn
Напомним, девочка родилась 4 апреля.
Ранее Карпин заявил, что будет предпринимать попытки завести сына.
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