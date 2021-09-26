Жена Карпина призвала поддержать "Ростов"

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Жена Карпина призвала поддержать "Ростов"Фото: инстаграм Дарьи Карпиной/Автор неизвестен

Супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья призвала болельщиков поддержать "Ростов".

"У меня теперь есть команда, за которую я болею не из-за работы мужа, а от сердца, от души, по-настоящему.

Во имя всех этих лет, во имя прекрасных моментов (а их было много), во имя замечательных людей, которых мне подарил этот клуб, во имя двоих детей, которых я за это время родила, во имя моего первого опыта в качестве жены главного тренера. И я очень прошу вас не отворачиваться от команды! Не бросать ребят! Кто, если не мы?" — написала Карпина в своем инстаграм.

Напомним, что вчера Юрий Семин подал в отставку с поста главного тренера "Ростова".

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