Жена Карпина прокомментировала уход Ивелина Попова из "Ростова"

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Жена Карпина прокомментировала уход Ивелина Попова из "Ростова"

Дарья Карпина, жена главного тренера "Ростова" Валерия Карпина, прокомментировала слова бывшего клуба полузащитника Ивелина Попова, который перешел в "Сочи".

"Пожалуйста, вчитайтесь в слова президента внимательно. Никто никого "не слил", "не выгнал", "не выпер". Пожалуйста, перестаньте мыслить поверхностно и примитивно, и предъявлять несправедливые претензии", – написала жена Карпина на своей странице в Instagram.

33-летний Попов перешел в "Сочи" на правах аренды. Футболист подписал с сочинским клубом контракт до лета 2022 года. За "Ростов" он выступал с 2019 года, провел за клуб 44 матча во всех турнирах, забил девять голов и отдал шесть результативных передач.

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