Жена Карпина раскрыла реальное отношение мужа к Дзюбе
Дарья Карпина, супруга главного тренера "Ростова" и сборной России Валерия Карпина, рассказала, действительно ли её муж плохо относится к форварду "Зенита" Артёму Дзюбе.
"Когда Дзюба был в аренде в "Арсенале", ходили разговоры, что он может перейти в "Ростов", как раз к Валере. Помню, спрашивала: "Возможно такое, что он к тебе придёт?". Валера говорил: "Да, он хороший футболист, способен помочь. При чём тут личное?".
Считаю мужа профессионалом, потому что он очень давно сказал, что взял бы Дзюбу, потому что тут вопрос интересов клуба. В сборной потом происходило примерно то же самое", - сказала Карпина.
Стоит отметить, что Дзюба ни разу не сыграл за сборную России после назначения Карпина на пост главного тренера.
В текущем сезоне 33-летний нападающий забил 12 голов и сделал 10 ассистов в 30 матчах за "Зенит".
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