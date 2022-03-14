Жена Карпина раскрыла реальное отношение мужа к Дзюбе

Фото твиттер сборной России

Дарья Карпина, супруга главного тренера "Ростова" и сборной России Валерия Карпина, рассказала, действительно ли её муж плохо относится к форварду "Зенита" Артёму Дзюбе.

"Когда Дзюба был в аренде в "Арсенале", ходили разговоры, что он может перейти в "Ростов", как раз к Валере. Помню, спрашивала: "Возможно такое, что он к тебе придёт?". Валера говорил: "Да, он хороший футболист, способен помочь. При чём тут личное?".

Считаю мужа профессионалом, потому что он очень давно сказал, что взял бы Дзюбу, потому что тут вопрос интересов клуба. В сборной потом происходило примерно то же самое", - сказала Карпина.

Стоит отметить, что Дзюба ни разу не сыграл за сборную России после назначения Карпина на пост главного тренера.

В текущем сезоне 33-летний нападающий забил 12 голов и сделал 10 ассистов в 30 матчах за "Зенит".

Не пропустите: Жена Карпина рассказала о зарплате тренера сборной России. | http://soccernews.ru