Жена Карпина рассказала, как к ее браку с тренером отнеслась старшая дочь Валерия
Фото: инстаграм Дарья Карпиной
Дарья Карпина, жена главного тренера "Ростова" Валерия Карпина, рассказала, как к браку отнеслись ее родители и старшая дочь специалиста. Жена Карпина младше Валерия на 20 лет.
"Родители видели и видят нас абсолютно счастливыми! Это ли не самое главное?! Мама Валеры сказала, что никогда его таким не видела, что никогда он никого так не любил. Мой папа сразу сказал маме: "Ты когда-нибудь видела нашу дочь такой счастливой?» Вот оно — счастье! Все остальное — цифры и стереотипы. Даже старшая дочь Валеры сказала: "Папа, наконец-то у тебя такая Даша!" И даже Анита сказала: у мамы глаза горят. А ей было лет 6", — написала Дарья в Instagram.
Валерий и Дарья женаты с 2017 года. У них двое общих дочерей - Дарья и Александра. Также у Карпина есть еще три дочери от предыдущих отношений - Мария, Валерия и Вероника.
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