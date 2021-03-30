Жена Карпина рассказала, как к ее браку с тренером отнеслась старшая дочь Валерия

Фото: инстаграм Дарья Карпиной

Дарья Карпина, жена главного тренера "Ростова" Валерия Карпина, рассказала, как к браку отнеслись ее родители и старшая дочь специалиста. Жена Карпина младше Валерия на 20 лет.

"Родители видели и видят нас абсолютно счастливыми! Это ли не самое главное?! Мама Валеры сказала, что никогда его таким не видела, что никогда он никого так не любил. Мой папа сразу сказал маме: "Ты когда-нибудь видела нашу дочь такой счастливой?» Вот оно — счастье! Все остальное — цифры и стереотипы. Даже старшая дочь Валеры сказала: "Папа, наконец-то у тебя такая Даша!" И даже Анита сказала: у мамы глаза горят. А ей было лет 6", — написала Дарья в Instagram.

Валерий и Дарья женаты с 2017 года. У них двое общих дочерей - Дарья и Александра. Также у Карпина есть еще три дочери от предыдущих отношений - Мария, Валерия и Вероника.

Не пропустите: Жена Карпина рассказала о рационе мужа. | http://soccernews.ru