Жена Карпина рассказала, как Валерий сделал ей предложение
Фото: инстаграм Дарьи Карпиной\Автор неизвестен
Дарья Карпина, жена главного тренера "Ростова" и сборной России Валерия Карпина, рассказала, как специалист сделал ей предложение.
"Мы собирались на свадьбу к Роме Асхабадзе, и Валера после душа, пользуясь дезодорантом, спросил: "А ты-то что, замуж за меня пойдешь?" А у меня на голове полотенце, все такое – не такого я ожидала.
Но позже он сделал официальное предложение. У меня был концерт в ресторане. 40 минут выступаю, 20 отдыхаю – и так три раза. И в один из перерывов сажусь за стол, за которым сидят Валера, его мама и мои родители. Валера спрашивает: "Ты не чувствуешь, что на чем-то сидишь?"
Встаю, вижу коробочку, а внутри – кольцо", – сказала Дарья в интервью YouTube-каналу "Алла Шишкина / Без воды".
Дарья и Карпин поженились в 2017 году. У них есть двое дочерей - Дарья и Александра. Также у жены Карпина есть дочь Анита от первого брака. У Карпина от предыдущих отношений есть три дочери - Вероника, Валерия и Мария.
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