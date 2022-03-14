Жена Карпина рассказала, как Валерий сделал ей предложение

Фото: инстаграм Дарьи Карпиной\Автор неизвестен

Дарья Карпина, жена главного тренера "Ростова" и сборной России Валерия Карпина, рассказала, как специалист сделал ей предложение.

"Мы собирались на свадьбу к Роме Асхабадзе, и Валера после душа, пользуясь дезодорантом, спросил: "А ты-то что, замуж за меня пойдешь?" А у меня на голове полотенце, все такое – не такого я ожидала.

Но позже он сделал официальное предложение. У меня был концерт в ресторане. 40 минут выступаю, 20 отдыхаю – и так три раза. И в один из перерывов сажусь за стол, за которым сидят Валера, его мама и мои родители. Валера спрашивает: "Ты не чувствуешь, что на чем-то сидишь?"

Встаю, вижу коробочку, а внутри – кольцо", – сказала Дарья в интервью YouTube-каналу "Алла Шишкина / Без воды".

Дарья и Карпин поженились в 2017 году. У них есть двое дочерей - Дарья и Александра. Также у жены Карпина есть дочь Анита от первого брака. У Карпина от предыдущих отношений есть три дочери - Вероника, Валерия и Мария.

Не пропустите: Жена Карпина раскрыла реальное отношение Валерия к Дзюбе. | http://soccernews.ru