Жена Карпина рассказала о самом ужасном сообщении, полученном в социальных сетях

Теги ростоввалерий карпин

Жена Карпина рассказала о самом ужасном сообщении, полученном в социальных сетях

Дарья Карпина, жена главного тренера "Ростова" Валерия Карпина, рассказала, что однажды ей написали в Instagram с пожеланием смерти.

"Девушки к Валерию особо не навязываются. Бывают редкие сообщения в директ, присылают сердечки. Он сразу показывает и ржет. Если честно, мне пишут чаще. Говорят комплименты, оставляют телефон. Я шучу, говорю: представляешь, мистер Х готов меня забрать с тремя детьми!

Самым шокирующим сообщением было: "Чтоб ты сдохла, тварь". До сих пор не понимаю, по какому поводу написали", - приводит слова Карпиной Sport24.

Валерий и Дарья женаты с 2017 года. У них двое общих дочерей - Дарья и Александра. Также у Карпина есть еще три дочери от предыдущих отношений - Мария, Валерия и Вероника. 

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