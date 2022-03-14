Жена Карпина рассказала о зарплате тренера сборной России

Фото инстаграм Валерия Карпина

Дарья Карпина, супруга главного тренера "Ростова" и сборной России Валерия Карпина, сравнила зарплату мужа в клубе и национальной команде.

"По сути, заработок одинаковый. Раньше у него в "Ростове" был годичный контракт, а здесь - на пять месяцев и автоматически продлился ещё на два. Так что по деньгам получается то на то. Это вообще не про деньги.

Как очень многие думают: пошёл в сборную за бабками! Да за какими?! Там ничего и близко не стоит по сравнению с контрактами, которые заключали тренеры национальной команды раньше", - сказала Карпина.

Напомним, что на прошлой неделе Карпин продлил контракт с РФС до конца 2022 года, а также возглавил "Ростов".

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