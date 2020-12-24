Жена Карпина рассказала об отношениях мужа и мамы
Дарья Карпина, жена главного тренера "Ростова" Валерия Карпина, опровергла слухи о романтических отношениях в прошлом между её мужем и мамой.
"Я рассказала, что в советское время они сходили один раз в кино, но журналисты опошлили историю до "Сначала маму, потом дочку", так что меня смех разбирал. Ещё раз повторю: романтических отношений между моей мамой и моим мужем не было никогда, иначе бы они не дружили 30 лет", - рассказала супруга наставника "жёлто-синих".
Дарья и Валерий Карпины в браке с 2017 года, у них есть двое общих детей.
"Ростов" ушёл на зимний перерыв на пятом месте в РПЛ, набрав 32 очка в 19 турах.
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