Жена Карпина рассказала, почему пропал ее аккаунт в Инстаграме

Фото: инстаграм Валерия Карпина/Автор неизвестен

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказала почему ее аккаунт в Инстаграме оказался заблокированным.

"Я не удаляла Instagram. Мой аккаунт заблокировала служба безопасности. Сейчас разбираемся, я бы сама этого не делала. Хейт? Нет, из-за хейта я бы точно не удаляла мой Instagram", — приводит слова Карпиной "Спорт-Экспресс".

В ближайшее время сборная России проведет три матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Россиянам предстоят поединки с Хорватией (1 сентября), Кипром (4 сентября) и Мальтой (7 сентября).

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