Жена Карпина расстроена уходом Еременко из "Ростова"
Дарья Карпина, супруга наставника "Ростова" Валерия Карпина, отреагировала на уход Романа Еременко из клуба.
Жена тренера заявила, что не смогла посмотреть прощальное видео про футболиста.
"Я сама не смотрела, не могу. Слезы наворачиваются... и ком в горле. Удачи тебе, талантище", - написала Дарья.
Еременко выступал за "Ростов" с января 2019 года. За это время он сыграл 47 матчей, забил 10 голов и отдал 5 ассистов.
Читайте также: Карпин трогательно попрощался с Еременко. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Лента новостей
-
"Тоттенхэм" второй раз разгромил "Вольфсберг" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
-
"Челси" практически уверен, что подпишет Холанда летом
-
Мане: "В АПЛ для "Ливерпуля" все кончено"
-
Жена Карпина расстроена уходом Еременко из "Ростова"
-
Тарасов сменил имидж
-
Луческу рассказал о несостоявшемся переходе Левандовски в "Шахтер"
-
Каррера отреагировал на возвращение Промеса в "Спартак"
-
Тадич и тен Хаг жалеют об уходе Промеса
-
Клаудио Маркизио пошутил над Роналду
-
Хендерсон заинтересовал "Тоттенхэм" и "Боруссию" Дортмунд
-
Буффон может остаться в "Ювентусе" еще на год
-
Квинси Промес поприветствовал болельщиков "Спартака" (видео)
-
Пасторе уйдет из "Ромы"
-
1
Миранчук – о Серии А: "Большое отличие от России - здесь нужно быстрее думать"
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на Варана, но в "Реале" планируют удержать футболиста. Он может стать капитаном
-
Промес прилетел в Москву
-
Ван Дейк вернулся к тренировкам на поле
-
Дан Петреску покинул "Кайсериспор". Он проработал всего месяц
-
Промес - об уголовном деле: "Правда восторжествует"
-
В "Торино" вспышка коронавируса