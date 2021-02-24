Жена Карпина расстроена уходом Еременко из "Ростова"

Дарья Карпина, супруга наставника "Ростова" Валерия Карпина, отреагировала на уход Романа Еременко из клуба.

Жена тренера заявила, что не смогла посмотреть прощальное видео про футболиста.

"Я сама не смотрела, не могу. Слезы наворачиваются... и ком в горле. Удачи тебе, талантище", - написала Дарья.

Еременко выступал за "Ростов" с января 2019 года. За это время он сыграл 47 матчей, забил 10 голов и отдал 5 ассистов.

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