Жена Карпина расстроена уходом Еременко из "Ростова"

Теги ростовроман еременковалерий карпин

Жена Карпина расстроена уходом Еременко из "Ростова"

Дарья Карпина, супруга наставника "Ростова" Валерия Карпина, отреагировала на уход Романа Еременко из клуба.

Жена тренера заявила, что не смогла посмотреть прощальное видео про футболиста.

"Я сама не смотрела, не могу. Слезы наворачиваются... и ком в горле. Удачи тебе, талантище", - написала Дарья.

Еременко выступал за "Ростов" с января 2019 года. За это время он сыграл 47 матчей, забил 10 голов и отдал 5 ассистов.

Читайте также: Карпин трогательно попрощался с Еременко. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Тоттенхэм" второй раз разгромил "Вольфсберг" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

"Тоттенхэм" второй раз разгромил "Вольфсберг" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов