Жена Карпина сделала прогноз на матч Кипр - Россия

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Жена Карпина сделала прогноз на матч Кипр - Россия

Фото инстаграм Дарьи Карпиной

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина, рассказала, какой результат она ожидает в сегодняшней игре 5-го тура квалификации ЧМ-2022 против Кипра.

"Надеюсь, что команда сегодня победит. (Карпин) конечно, чувствует поддержку болельщиков, но он никак не оценивает внимание к себе, потому что для этого надо мониторить социальные сети, читать комментарии, а у него на это элементарно нет времени. Но, наверное, он чувствует эту поддержку, она буквально в воздухе витает. Приятно, что болельщики поют про Валерия, он, наверное, слышал это на стадионе. Но это добавляет больше ответственности, когда в тебя верят. Хочу, чтобы у него всё сложилось в сборной.

Надеюсь, счёт будет 3:0, потому что нашей дочке Даше сегодня три года исполнилось. Валера уже позвонил, поздравил, оторвался на несколько минут от своих сыновей (футболистов сборной России)", - цитирует Карпину "Р-Спорт".

Кипр примет Россию сегодня в Никосии. Матч начнётся в 19:00 по московскому времени.

Не пропустите: Карпин поздравил с днём рождения 3-летнюю дочь Дарью. | http://soccernews.ru
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