Жена Карпина трогательно поздравила тренера с днем рождения

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Жена Карпина трогательно поздравила тренера с днем рождения

Дарья Карпина, жена главного тренера "Ростова" Валерия Карпина, поздравила мужа с днем рождения, опубликовав ролик со свадебным видео.

"С днем рождения, мой самый родной, близкий и любимый человек! ­Я нарезала кусочками наше свадебное видео, самые любимые мои моменты! ­Помнишь, как операторы смеялись, что мы все время целуемся, а мы отвечали, что по-другому не можем! И я счастлива, что годы идут, а мы по-прежнему по-другому не можем! ­Спасибо тебе, что мы так близки, что мы так похожи, что мы так счастливы. Спасибо, что нам так легко, уютно, весело и надежно вместе! Люблю тебя! Ждем тебя дома", - написала Карпина в своем Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С днем рождения, мой самый родной, близкий и любимый человек! ­ Я нарезала кусочками наше свадебное видео, самые любимые мои моменты! ­ Помнишь, как операторы смеялись, что мы все время целуемся, а мы отвечали, что по-другому не можем! И я счастлива, что годы идут, а мы по-прежнему по-другому не можем! ­ Спасибо тебе, что мы так близки, что мы так похожи, что мы так счастливы! Спасибо, что нам так легко, уютно, весело и надежно вместе! ­ Люблю тебя! Ждем тебя дома ❤️

Публикация от Дарья Карпина (@dasha.karpina)

Карпину сегодня, 2 февраля, исполнился 51 год. Он тренирует ростовский клуб с 2017 года. В нынешнем сезоне ростовчане занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 19 туров. Отставание клуба от лидирующего "Зенита" составляет 11 очков.

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