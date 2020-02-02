Жена Карпина трогательно поздравила тренера с днем рождения
Дарья Карпина, жена главного тренера "Ростова" Валерия Карпина, поздравила мужа с днем рождения, опубликовав ролик со свадебным видео.
"С днем рождения, мой самый родной, близкий и любимый человек! Я нарезала кусочками наше свадебное видео, самые любимые мои моменты! Помнишь, как операторы смеялись, что мы все время целуемся, а мы отвечали, что по-другому не можем! И я счастлива, что годы идут, а мы по-прежнему по-другому не можем! Спасибо тебе, что мы так близки, что мы так похожи, что мы так счастливы. Спасибо, что нам так легко, уютно, весело и надежно вместе! Люблю тебя! Ждем тебя дома", - написала Карпина в своем Instagram.
С днем рождения, мой самый родной, близкий и любимый человек! Я нарезала кусочками наше свадебное видео, самые любимые мои моменты! Помнишь, как операторы смеялись, что мы все время целуемся, а мы отвечали, что по-другому не можем! И я счастлива, что годы идут, а мы по-прежнему по-другому не можем! Спасибо тебе, что мы так близки, что мы так похожи, что мы так счастливы! Спасибо, что нам так легко, уютно, весело и надежно вместе! Люблю тебя! Ждем тебя дома ❤️
Карпину сегодня, 2 февраля, исполнился 51 год. Он тренирует ростовский клуб с 2017 года. В нынешнем сезоне ростовчане занимают третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 19 туров. Отставание клуба от лидирующего "Зенита" составляет 11 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15