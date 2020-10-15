Жена Карпина успокоила болельщиков "Ростова", переживающих из-за трансферной кампании
Супруга главного тренера "Ростова" Валерия Карпина Дарья в инстаграме высказалась по поводу трансферное компании клуба в нынешнее окно и успокоила болельщиков.
"Ну что же вы нас выпроваживаете раньше времени? Нет, мы никуда не уезжаем, и мыслей нет. Даже когда уедем на пенсию, вас не забудем. Это слухи. Вы же не раз видели, как тренеры покидают команды, это всегда случается вот так (показывает щелчок пальцами). Если вы видите, что я хожу в Ростове, значит, мы точно никуда не уезжаем. Если это вдруг произойдет, вы точно это заметите. Что происходит в клубе? В клубе происходит трансферное окно. Я сейчас навскидку только Игоря Акинфеева назову из тех футболистов, кто никуда никогда не уходил. В клубе все нормально, мы не уезжаем, мы с вами, все в порядке", - рассказала девушка в соцсети.
Ранее стало известно, что команду в скором времени покинет хавбек Александр Ионов. В футболисте заинтересован "Краснодар".
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