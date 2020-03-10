Жена Карпина высказалась о феерическом матче "Ростов" - ЦСКА

Дарья Карпина, жена главного тренера "Ростова" Валерия Карпина прокомментировала победу ростовского клуба в матче 21-го тура чемпионата России с ЦСКА (3:2).

"С победой, друзья! До сих пор отхожу. Как я это выдержала и не родила?! Сама не знаю. Давненько таких матчей у нас не было. Голова до сих пор трещит. А вечером еще и иду на мероприятие, причем одна. Там бы не родить на отходняке", — написала в сториз Instagram Карпина, которая в данный момент беременна.

Напомним, что главный арбитр матча Владислав Безбородов удалил двух игроков ЦСКА, а также назначил три пенальти - два в ворота "армейцев" и один - в ворота ростовчан.

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