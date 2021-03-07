Жена Карпина высказалась о гипотетическом возвращении тренера в "Спартак"

Дарья Карпина, жена главного тренера "Ростова" Валерия Карпина, поделилась мнением о гипотетическом возвращении мужа в московский "Спартак".

"Сейчас мы замечательно работаем в "Ростове". В "Спартаке", насколько я знаю, работает Тедеско. Никогда не знаешь, что и где будет. Это вопрос к моему мужу", - приводит слова Дарьи Sport24.

Напомним, что Карпин тренировал "Спартак" с 2009 по 2014 годы. Под его руководством московский клуб дважды становился серебряным призером Российской Премьер-Лиги. Также он работал в испанской "Мальорке" и армавирском "Торпедо".

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