Жена Карпина высказалась об уходе Валерия из "Ростова"
Фото: инстаграм Дарьи Карпиной/Автор неизвестен
Дарья Карпина, жена бывшего главного тренера "Ростова" Валерия Карпина, прокомментировала его уход из ростовского клуба.
"Дорогие болельщики "Ростова", которые всегда нас поддерживали и в периоды громких побед, и в моменты поражений и неудач! Именно к вам я обращаюсь со словами безграничной благодарности и признательности. Эти три с половиной года были очень насыщенными, непростыми, но мы всегда чувствовали вашу положительную энергию, ваш позитивный настрой! Спасибо вам за это прекрасное время! Ростов стал родным городом для нас, и именно поэтому мы остаёмся с семьей здесь, с вами. Клубу - удачи и побед! Болельщикам - терпения и мудрости! Желто-синий - самый сильный!" - написала Карпина в своем инстаграме.
52-летний Карпин тренировал "Ростов" с 2017 года. Лучшим достижением клуба за этот период было пятое место в Российской Премьер-Лиге.
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