Жена Карпина: "Я не собираюсь замуж за Тедеско"

Жена главного тренера "Ростова" Валерия Карпина Дарья в инстаграме ответила на вопросы подписчиков.

Один из пользователей соцсети спросил, готова ли девушка быть главной леди лучшего тренера "Спартака".

"У вас какая-то неверная информация. Я не собираюсь замуж за Тедеско. Я замужем за главным тренером "Ростова", - ответила Дарья.

"Ростов" занимает 3 место в турнирной таблице РПЛ после 19 туров.

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