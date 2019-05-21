Жена Касильяса сообщила о своей страшной болезни



Сара Карбонеро, жена испанского вратаря "Порту" Икера Касильяса, рассказала, что у нее диагностирован рак яичников.

Напомним, что несколько недель назад Касильяс перенес инфаркт на тренировке.

"Мы не успели прийти в себя от одного шока, как жизнь преподнесли новый сюрприз. Теперь дело обо мне. Три буквы, которые мне трудно написать. Несколько дней назад врачи обнаружили у меня рак яичников. Я уже перенесла операцию, которая прошла успешно. К счастью, мы вовремя обнаружили болезнь. Однако, мне предстоит несколько сложных месяцев лечения. Я уверена в успешном исходе. Меня поддерживают семья, друзья и есть прекрасный медицинский штаб", - написала Карбонеро в Instagram.

Касильяс и Карбонеро находятся в отношениях с 2009 года и у них двое детей.

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