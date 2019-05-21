Жена Касильяса сообщила о своей страшной болезни
Сара Карбонеро, жена испанского вратаря "Порту" Икера Касильяса, рассказала, что у нее диагностирован рак яичников.
Напомним, что несколько недель назад Касильяс перенес инфаркт на тренировке.
"Мы не успели прийти в себя от одного шока, как жизнь преподнесли новый сюрприз. Теперь дело обо мне. Три буквы, которые мне трудно написать. Несколько дней назад врачи обнаружили у меня рак яичников. Я уже перенесла операцию, которая прошла успешно. К счастью, мы вовремя обнаружили болезнь. Однако, мне предстоит несколько сложных месяцев лечения. Я уверена в успешном исходе. Меня поддерживают семья, друзья и есть прекрасный медицинский штаб", - написала Карбонеро в Instagram.
Касильяс и Карбонеро находятся в отношениях с 2009 года и у них двое детей.
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16