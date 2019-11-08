Жена Касильяса успешно прошла курс химиотерапии
Жена голкипера "Порту" Икера Касильяса Сара Карбонеро успешно прошла курс химиотерапии. Об этом сообщает Hola.
Ранее стало известно, что у девушки полгода назад был выявлен рак яичников.
Недавно Сара намекнула в соцсети, что близка к выздоровлению. Девушка опубликовала фото букета цветов вместе с письмом от подруги, в котором было написано: "Я знала, что мне не придется ждать! Есть много поводов отпраздновать, подруга".
Сам футболист опубликовал фотографию с улыбающейся женой. Снимок он подписан: "День, чтобы быть очень счастливым!"
Ранее стало известно, что Касильяс впервые с мая 2019 года приступил к тренировкам.
А еще: Касильяс впервые за полгода провел тренировку на поле| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|10
|27
|2
|Порту
|10
|25
|3
|ФК Фамаликао
|10
|23
|4
|Спортинг Лиссабон
|10
|17
|5
|Витория Гимарайнш
|10
|16
|6
|Боавишта
|10
|15
|7
|КД Тондела
|10
|15
|8
|Санта-Клара
|10
|13
|9
|Рио Аве
|10
|12
|10
|Брага
|10
|12
|11
|Витория Сетубал
|10
|12
|12
|Белененсиш
|10
|11
|13
|Морейренсе ФК
|10
|10
|14
|Жил Висенте
|10
|10
|15
|Маритиму
|10
|10
|16
|Портимоненсе
|10
|7
|17
|Пасуш де Феррейра
|10
|5
|18
|Дешпортиво Авеш
|10
|3