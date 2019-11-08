Жена Касильяса успешно прошла курс химиотерапии

Жена голкипера "Порту" Икера Касильяса Сара Карбонеро успешно прошла курс химиотерапии. Об этом сообщает Hola.

Ранее стало известно, что у девушки полгода назад был выявлен рак яичников.

Недавно Сара намекнула в соцсети, что близка к выздоровлению. Девушка опубликовала фото букета цветов вместе с письмом от подруги, в котором было написано: "Я знала, что мне не придется ждать! Есть много поводов отпраздновать, подруга".

Сам футболист опубликовал фотографию с улыбающейся женой. Снимок он подписан: "День, чтобы быть очень счастливым!"

Ранее стало известно, что Касильяс впервые с мая 2019 года приступил к тренировкам.

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