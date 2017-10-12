Жена Клаудио Браво: "Некоторые из игроков сборной Чили пьянствовали во время подготовки к матчам"



Жена вратаря сборной Чили Клаудио Браво Карла Пардо заявила, что некоторых из чилийских футболистов нарушали режим.

"Я думаю, что те игроки, которые играют за свою страну, должны быть полностью ей преданы. У нас были футболисты, которые рвали задницу ради команды, но другие в это время развлекались и пьянствовали. Из-за этого они пропускали тренировки. Теперь вся наша страна горюет", – написала Пардо в своем Instagram.

Напомним, что сборная Чили не сумела завоевать путевку в финальную стадию Чемпионата Мира-2018.

Не пропустите: Сборная Чили не попала на Чемпионат Мира из-за своего протеста, поданного два года назад. | http://soccernews.ru