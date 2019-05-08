Жена Кокорина: "Что за ад-то такой?!"

Дарья Валитова, жена нападающего "Зенита" Александра Кокорина, эмоционально прокомментировала решение Пресненского суда, который приговорил ее мужа к 18 месячному тюремному заключению.

"Что за ад-то такой?! У него карьера вся закончена. Детей как он увидит?!" - приводят слова Валитовой российские СМИ.

Кокорин и Валитова состоят в гражданском браке с 2014 года. В 2017 году у них родился сын.

Стоит отметить, что форвард находится в СИЗО "Бутырка" уже семь месяцев.

Напомним, что 8 октября прошлого года Кокорин и его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий, посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

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