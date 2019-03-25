Жена Кокорина: "До сих пор не дали разрешение врачам, чтобы пройти к Саше"
Гражданская жена нападающего "Зенита" Александра Кокорина Дарья, рассказала в инстаграме о том, что врачей клуба до сих пор не допустили в СИЗО к мужу.
"До сих пор не дали разрешение врачам, чтобы пройти к Саше. Все не очень, мягко говоря", - написала девушка.
Сегодня стало известно, что уголовное дело в отношении Кокорина и Мамаева направлено в суд.
Напомним, что в октябре прошлого года фигуранты уголовного дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. Срок их пребывания под стражей истекает 8 апреля.
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|41
|2
|ЦСКА Москва
|20
|36
|3
|Локомотив Москва
|20
|35
|4
|Краснодар
|20
|35
|5
|Спартак Москва
|20
|33
|6
|Ростов
|20
|29
|7
|Рубин
|20
|28
|8
|Ахмат
|20
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|Арсенал Тула
|20
|27
|10
|Оренбург
|19
|26
|11
|Крылья Советов
|19
|24
|12
|Динамо Москва
|20
|23
|13
|Урал
|20
|23
|14
|Анжи
|20
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|Уфа
|20
|16
|16
|Енисей Красноярск
|20
|11