Жена Кокорина: "До сих пор не дали разрешение врачам, чтобы пройти к Саше"

Гражданская жена нападающего "Зенита" Александра Кокорина Дарья, рассказала в инстаграме о том, что врачей клуба до сих пор не допустили в СИЗО к мужу.

"До сих пор не дали разрешение врачам, чтобы пройти к Саше. Все не очень, мягко говоря", - написала девушка.

Сегодня стало известно, что уголовное дело в отношении Кокорина и Мамаева направлено в суд.

Напомним, что в октябре прошлого года фигуранты уголовного дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. Срок их пребывания под стражей истекает 8 апреля.

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