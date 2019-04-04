Жена Кокорина: "Кажется, этот ад никогда не закончится"
Дарья Валитова, гражданская жена форварда питерского "Зенита" Александра Кокорина, рассказала о своём отношении к ситуации, в которую угодил её возлюбленный.
"Никогда не думала, что увидеть человека на несколько секунд, уже будет счастьем. Сегодня множество журналистов просили меня дать комментарии. Кроме того, что больно и страшно, нечего сказать. Мне кажется, этот ад никогда не закончится", – написала Валитова в своём инстаграме.
Накануне Кокорину продлили срок нахождения под стражей до сентября текущего года.
В следственном изоляторе у футболиста возникли проблемы с травмированным коленом, вследствие чего он может стать инвалидом.
Не пропустите: СМИ: "Кокорин и Мамаев не получат реальные сроки". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|44
|2
|Локомотив Москва
|21
|38
|3
|Краснодар
|21
|38
|4
|ЦСКА Москва
|21
|37
|5
|Спартак Москва
|21
|36
|6
|Ростов
|21
|32
|7
|Арсенал Тула
|21
|30
|8
|Оренбург
|21
|29
|9
|Рубин
|21
|29
|10
|Ахмат
|21
|27
|11
|Крылья Советов
|21
|24
|12
|Динамо Москва
|21
|23
|13
|Урал
|21
|23
|14
|Анжи
|21
|18
|15
|Уфа
|21
|17
|16
|Енисей Красноярск
|21
|12