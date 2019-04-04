Жена Кокорина: "Кажется, этот ад никогда не закончится"

Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

Жена Кокорина: "Кажется, этот ад никогда не закончится"

Дарья Валитова, гражданская жена форварда питерского "Зенита" Александра Кокорина, рассказала о своём отношении к ситуации, в которую угодил её возлюбленный.

"Никогда не думала, что увидеть человека на несколько секунд, уже будет счастьем. Сегодня множество журналистов просили меня дать комментарии. Кроме того, что больно и страшно, нечего сказать. Мне кажется, этот ад никогда не закончится", – написала Валитова в своём инстаграме.

Накануне Кокорину продлили срок нахождения под стражей до сентября текущего года. 

В следственном изоляторе у футболиста возникли проблемы с травмированным коленом, вследствие чего он может стать инвалидом.

Не пропустите: СМИ: "Кокорин и Мамаев не получат реальные сроки". | http://soccernews.ru

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