Жена Кокорина красиво поздравила сына с днем рождения

1 Теги александр кокоринфк сочизенит санкт-петербург

Жена Кокорина красиво поздравила сына с днем рождения

Дарья Валитова, жена нападающего "Зенита" Александра Кокорина, который выступает за "Сочи" на правах аренды, поздравила их сына Майкла с днем рождения. 4 июня мальчику исполнилось три года.

"Майки, тебе всего три годика, а ты нам с папой даешь столько поводов гордиться тобой! Главное будь здоров. Люблю тебя, сынок. С днем рождения", - написала Валитова на своей странице в Instagram.

Кокорин и Валитова состоят в отношениях с 2014 года. 

29-летний Кокорин в феврале перешел в "Сочи" из "Зенита" на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел четыре матча, забил три гола и отдал две результативные передачи.

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isakovak

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