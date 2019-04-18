Жена Кокорина: "Мы никто в этой системе! Всё идёт к тому, что ребятам дадут реальный срок"

Дарья Валитова, гражданская супруга нападающего "Зенита" Александра Кокорина, поделилась переживаниями касательно судебного процесса в отношении её мужа и других фигурантов уголовного дела.

"Я правда никогда не думала, что в мире есть такие злые, подлые и мстительные люди, которые вообще не хотят нести ответственность за свои слова и поступки! То, что было вчера... лично для меня не поддается никаким нормам и пониманию! Мало того, что спустя полгода у потерпевших более жесткие показания, так они точь-в-точь одинаковые. Еще и по бумажке зачитанные! И кто-то после этого мне скажет, что это все случайность, что ребята за обычную драку уже сидят полгода, и все идет к тому, что им дадут реальный срок!

Нет, товарищи, это не совпадения... Это просто реальность, где люди с чинами имеют влияние и нечеловеческую жестокость! Как по сценарию они говорят, что это был сговор, и то, что они ничего ребятам не говорили. Хотя по камерам четко видно, что они ведут очень эмоциональный диалог, и что один из них также пытается применить физическую силу, но его сдерживают! Правда от всего этого вранья у меня столько боли, но я ничего не могу с этим сделать! Мы никто в этой системе! Я очень надеюсь на правосудие и то, что наше государство обратит внимание, как ломают судьбы молодым людям, семьям и детям...

Просто потому что кто-то не хочет принимать свои ошибки и всяческим образом пытается прикрыть себя, наказывая других! Бог им судья! Ребята признают, что их действия были слишком жесткими после того, как их оскорбили. Но о каком сговоре, о каком запланированном хулиганстве может идти речь? Если все свидетели подтверждают, что это был обычный конфликт, что Пак был таким же агрессивным и кричал, что он не просил его пересаживать! Неужели теперь любой человек может так просто оклеветать других, потому что его это как-то задело? Надеюсь, что нет и что суд примет во внимание показания и доказательства, что это не хулиганство, за которое ребятам могут дать от трех лет и более!" - написала Валитова в инстаграме.

Напомним, что Александр Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий утром 8 октября 2018 года избили троих человек.

Они обвиняются по трём статьям УК РФ: "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство". Недавно суд продлил их арест до 25 сентября.

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