Жена Кокорина недовольна работой российских журналистов
Дарья Валитова, гражданская жена нападающего "Зенита" Александра Кокорина, выразила недовольство деятельностью российских СМИ.
"Я обычно не люблю давать какие-либо комментарии, но всё, что сейчас происходит в СМИ в отношении моей семьи - это уже перебор! Видимо писать нашим журналистом вообще не о чем, поэтому они решили раздуть ситуацию с показаниями свидетельницы Бобковой. Я хочу закрыть эту тему раз и навсегда! У нас с Сашей всегда была позиция, что наши отношения не публичные! И всё, что происходит в нашей семье остаётся только в ней!
Будь то радостное событие или проблемы. Я не буду давать никаких комментариев и говорить о своих эмоциях, потому что вас это не касается! Это наша семья и наше дело! Мы не обязаны вас посвящать в это! Поэтому все эмоции и переживания я оставлю при себе! А те, кто пишет, что моя безэмоциональная реакция это безразличие, то вы реально бездушные люди! Если для вас ваши отношения, ваша семья и ваш ребёнок - это шоу и повод для хайпа, то тогда не удивительно! Меня воспитали так, что всё, что касается отношений, остаётся и обсуждается в них! А не с подружками, друзьями и тем более со СМИ", - написала Валитова в своём инстаграме.
Напомним, что на судебном заседании по делу футболистов обсуждалась имитация интимных ласк между Кокориным и Бобковой. При этом девушка заявила, что является лесбиянкой и не имеет влечения к мужчинам.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|45
|2
|Краснодар
|22
|41
|3
|ЦСКА Москва
|22
|40
|4
|Локомотив Москва
|22
|39
|5
|Спартак Москва
|22
|36
|6
|Ростов
|22
|32
|7
|Арсенал Тула
|22
|31
|8
|Ахмат
|22
|30
|9
|Рубин
|22
|30
|10
|Оренбург
|22
|29
|11
|Урал
|22
|26
|12
|Динамо Москва
|22
|24
|13
|Крылья Советов
|22
|24
|14
|Уфа
|22
|20
|15
|Анжи
|22
|19
|16
|Енисей Красноярск
|22
|12