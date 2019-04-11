Жена Кокорина недовольна работой российских журналистов

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Жена Кокорина недовольна работой российских журналистов

Дарья Валитова, гражданская жена нападающего "Зенита" Александра Кокорина, выразила недовольство деятельностью российских СМИ.

"Я обычно не люблю давать какие-либо комментарии, но всё, что сейчас происходит в СМИ в отношении моей семьи - это уже перебор! Видимо писать нашим журналистом вообще не о чем, поэтому они решили раздуть ситуацию с показаниями свидетельницы Бобковой. Я хочу закрыть эту тему раз и навсегда! У нас с Сашей всегда была позиция, что наши отношения не публичные! И всё, что происходит в нашей семье остаётся только в ней!

Будь то радостное событие или проблемы. Я не буду давать никаких комментариев и говорить о своих эмоциях, потому что вас это не касается! Это наша семья и наше дело! Мы не обязаны вас посвящать в это! Поэтому все эмоции и переживания я оставлю при себе! А те, кто пишет, что моя безэмоциональная реакция это безразличие, то вы реально бездушные люди! Если для вас ваши отношения, ваша семья и ваш ребёнок - это шоу и повод для хайпа, то тогда не удивительно! Меня воспитали так, что всё, что касается отношений, остаётся и обсуждается в них! А не с подружками, друзьями и тем более со СМИ", - написала Валитова в своём инстаграме.

Напомним, что на судебном заседании по делу футболистов обсуждалась имитация интимных ласк между Кокориным и Бобковой. При этом девушка заявила, что является лесбиянкой и не имеет влечения к мужчинам.

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