Жена Кокорина опубликовала обворожительное фото в инстаграме

Жена нападающего "Сочи" Александра Кокорина Дарья в инстаграме опубликовала снимок в спортивном костюме.

Супруга 29-летнего футболиста выложила милое фото в серых штанах и розовом топе.

"Какие большие глаза", - написали в комментариях под постом Валитовой.

Кокорин выступает за питерский клуб с января 2016 года, сыграл 92 матча, забил 34 гола и сделал 12 ассистов.

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