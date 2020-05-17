Жена Кокорина опубликовала видео танца на диване
Супруга нападающего "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова в сторис в инстаграме опубликовала видео танца под песню Дрейка Toosie Slide.
Видео можно посмотреть в профиле девушки.
Трек вышел в начале апреля и породил челлендж, который стал вирусным в соцсетях, заставив тысячи людей повторять новый танец.
В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин провел за "Сочи" четыре матча во всех турнирах и забил три гола. На счету 36-летнего Жиркова три забитых мяча и четыре голевых передачи в 22 поединках.
Не пропустите: Приговор Кокорину и Мамаеву отменен. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20