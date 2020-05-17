Жена Кокорина опубликовала видео танца на диване

Супруга нападающего "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова в сторис в инстаграме опубликовала видео танца под песню Дрейка Toosie Slide.

Видео можно посмотреть в профиле девушки.

Трек вышел в начале апреля и породил челлендж, который стал вирусным в соцсетях, заставив тысячи людей повторять новый танец.

В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин провел за "Сочи" четыре матча во всех турнирах и забил три гола. На счету 36-летнего Жиркова три забитых мяча и четыре голевых передачи в 22 поединках.

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