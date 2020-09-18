Жена Кокорина переболела коронавирусом

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Жена Кокорина переболела коронавирусом

Дарья Валитова, гражданская супруга форварда "Спартака" Александра Кокорина, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме, призналась, что у неё уже был коронавирус.

"Да, болела. И выработала достаточно хорошие антитела", - написала девушка в ответ на соответствующий вопрос.

После заявления Валитовой возникли подозрения, что дебют Кокорина за "Спартак" так долго откладывался вовсе не из-за травмы.

Впрочем, пресс-служба "красно-белых" оперативно пресекла возникшие инсинуации.

"Коронавируса у Кокорина не было. Вся команда регулярно проходит обследования, всё нормально. Не нужно додумывать то, чего нет", - сообщили в "Спартаке".

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