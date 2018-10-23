Жена Кокорина поблагодарила фанатов за поддержку

Жена нападающего "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова поблагодарила фанатов за поддержку.

"Дорогие друзья!

Саша безумно благодарен за огромный поток писем, за все теплые слова в его поддержку! Он постарается ответить каждому.

Ему сейчас очень сложно, но ваши письма, сообщения, ваша поддержка очень помогают ему держаться! Спасибо!!!" - написала Валитова в инстаграме.

Напомним, что 8 октября Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и их друзья избили нескольких человек в Москве. В данный момент футболисты находятся под стражей и содержатся в СИЗО "Бутырка".

Не пропустите: Адвокат рассказала о состоянии братьев Кокориных в СИЗО. | http://soccernews.ru