Жена Кокорина поблагодарила фанатов за поддержку

Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

Жена Кокорина поблагодарила фанатов за поддержку

Жена нападающего "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова поблагодарила фанатов за поддержку.

"Дорогие друзья! 

Саша безумно благодарен за огромный поток писем, за все теплые слова в его поддержку! Он постарается ответить каждому.

Ему сейчас очень сложно, но ваши письма, сообщения, ваша поддержка очень помогают ему держаться! Спасибо!!!" - написала Валитова в инстаграме.

Напомним, что 8 октября Кокорин, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и их друзья избили нескольких человек в Москве. В данный момент футболисты находятся под стражей и содержатся в СИЗО "Бутырка".

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