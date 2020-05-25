Жена Кокорина поделилась фотографиями в обтягивающей майке

Теги зенит санкт-петербургфк сочиалександр кокорин

Жена Кокорина поделилась фотографиями в обтягивающей майке

Дарья Валитова, жена нападающего "Сочи" Александра Кокорина, на своей странице в Instagram поделилась фотографиями в обтягивающей майке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Daria Valitova (@dariavalitova)

29-летняя Валитова является уроженкой Томска. В возрасте 16 лет она переехала в Москву, где под псевдонимом Амели записала 16 песен. В 2013 году она познакомилась с Кокориным. В 2017 году у них родился сын Майкл. 

Напомним, что осенью 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Ростова" Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий, избили в Москве трех человек. За это они в среднем отсидели в тюрьме около года.

Не пропустите: Жена Кокорина опубликовала обворожительное фото в инстаграме. | http://soccernews.ru
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