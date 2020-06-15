Жена Кокорина поделилась откровенным фото в золотом купальнике
Дарья Валитова, жена нападающего "Зенита" Александра Кокорина, который выступает за "Сочи" на правах аренды, опубликовала откровенную фотографию в золотом купальнике.
"Лето, оно такое", — написала Валитова на своей странице в Instagram.
Валитова и Кокорин состоят в отношениях с 2014 года. У них есть совместный сын Майкл, который родился летом 2017 года.
В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин провел за "Сочи" четыре матча во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с "Зенитом" действует до лета 2020 года.
Не пропустите: "Дорогая, будь счастлива". Жена Кокорина поздравила супругу Жиркова с днем рождения. | http://soccernews.ru
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