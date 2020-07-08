Жена Кокорина показала фигуру в купальнике

Супруга форварда "Зенита" Александра Кокорина в инстаграме опубликовала фото в купальнике.

На руке девушке заметна татуировка "К9", посвященная футболисту.

Напомним, на данный момент нападающий играет в "Сочи" на правах аренды.

Сегодня, 8 июля, состоится матч "Зенит" - "Сочи". Встреча пройдет на "Газпром Арене" и начнется - в 18:00 (мск).

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