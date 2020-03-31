Жена Кокорина показала в инстаграме домашнюю тренировку

Жена нападающего "Сочи" Александра Кокорина Дарья Валитова в инстаграме опубликовала сторис с домашней тренировкой.

Девушка в соцсети показала, как занимается в условиях карантина.

Супруга футболиста поделилась с подписчикам упражнениями на мышцы бедер в соблазнительном спортивном костюме.

Супруга Кокорина показала, как тренируется в условиях домашнего карантина pic.twitter.com/ZbN2Ec0aQz — Алексей Лазуткин (@bayushkin_s) March 31, 2020

Напомним, почти во всех регионах России введен режим самоизоляции.

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