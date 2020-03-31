Жена Кокорина показала в инстаграме домашнюю тренировку

Теги александр кокорин

Жена Кокорина показала в инстаграме домашнюю тренировку

Жена нападающего "Сочи" Александра Кокорина Дарья Валитова в инстаграме опубликовала сторис с домашней тренировкой.

Девушка в соцсети показала, как занимается в условиях карантина.

Супруга футболиста поделилась с подписчикам упражнениями на мышцы бедер в соблазнительном спортивном костюме. 

 Напомним, почти во всех регионах России введен режим самоизоляции.

А еще: Аршавин: "Лучше всего к индивидуальным тренировкам адаптированы Кокорин и Мамаев"| http://soccernews.ru
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