Жена Кокорина порадовала фанатов сексуальными фото в купальнике

Фото: инстаграм Дарьи Валитовой/Автор неизвестен

Дарья Валитова, жена российского нападающего итальянской "Фиорентины" Александра Кокорина, поделилась сексуальными фотографиями с отпуска на Мальдивах.

"Успокойте мой разум", - написала Валитова в своем инстаграме.

Кокорин и Валитова состоят в отношениях с 2014 года. У них есть 4-летний сын Майкл.

30-летний Кокорин в прошлом сезоне провел за "Фиорентину" четыре матча и не отметился результативными действиями.

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