Жена Кокорина порадовала фанатов сексуальными фото в купальнике
Фото: инстаграм Дарьи Валитовой/Автор неизвестен
Дарья Валитова, жена российского нападающего итальянской "Фиорентины" Александра Кокорина, поделилась сексуальными фотографиями с отпуска на Мальдивах.
"Успокойте мой разум", - написала Валитова в своем инстаграме.
Кокорин и Валитова состоят в отношениях с 2014 года. У них есть 4-летний сын Майкл.
30-летний Кокорин в прошлом сезоне провел за "Фиорентину" четыре матча и не отметился результативными действиями.
Не пропустите: Кокорин отправился на сбор "Фиорентины" в тапках. | http://soccernews.ru
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